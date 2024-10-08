Экономист Щербаченко: плюс покупки квартиры для сдачи в аренду заключается в росте стоимости жилья

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» назвал плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду.
Среди положительных сторон он отметил рост стоимости жилья в долгосрочной перспективе, а также легкость передачи жилья по наследству. Кроме того, эксперт указал на существование большого рынка недвижимости.
Главными минусами Щербаченко назвал высокий порог входа в ипотеку, невозможность быстро продать квартиру и необходимость дополнительных вложений в ремонт. Он напомнил, что минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке в России повысили до 30%.
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