Экономист Щербаченко: плюс покупки квартиры для сдачи в аренду заключается в росте стоимости жилья

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» назвал плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду.

Среди положительных сторон он отметил рост стоимости жилья в долгосрочной перспективе, а также легкость передачи жилья по наследству. Кроме того, эксперт указал на существование большого рынка недвижимости.

Главными минусами Щербаченко назвал высокий порог входа в ипотеку, невозможность быстро продать квартиру и необходимость дополнительных вложений в ремонт. Он напомнил, что минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке в России повысили до 30%.