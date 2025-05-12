Экономист Щербаченко: план сбережений поможет накопить на мечту

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко рассказал, как накопить на свою мечту. В беседе с News.ru он посоветовал составить план сбережений.

По словам специалиста, для этого необходимо определить, какую именно сумму нужно накопить и к какому сроку.

«Накопить на мечту — это процесс, который требует планирования, дисциплины и мотивации. <…> Определите, какую сумму вы можете откладывать каждый месяц», — отметил эксперт.

Кроме того, экономист рекомендовал рассчитать доходы и расходы с помощью приложений для управления финансами. Для средств на мечту можно открыть отдельный накопительный счет или депозит.

Щербаченко предложил сократить траты и изучить варианты подработки. Кроме того, для получения дополнительных денег стоит рассмотреть возможность продажи ненужных вещей.