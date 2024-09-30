Экономист Щербаченко: перед увольнением нужно создать финансовую подушку на три-шесть месяцев

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко назвал два необходимых шага перед увольнением. Так, необходимо изучить рынок труда, сообщила «Газета.ru».

Экономист посоветовал оценить все возможные перспективы трудоустройства, обращая внимание на текущие потребности и тренды. Также важно иметь реальное представление о шансах на получение более высокой зарплаты.

По словам эксперта, перед увольнением стоит обзавестись финансовой подушкой. Накоплений должно хватить на три-шесть месяцев.

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