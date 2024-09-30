Экономист Щербаченко: перед увольнением нужно создать финансовую подушку на три-шесть месяцев

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко назвал два необходимых шага перед увольнением. Так, необходимо изучить рынок труда, сообщила « Газета.ru ».

Экономист посоветовал оценить все возможные перспективы трудоустройства, обращая внимание на текущие потребности и тренды. Также важно иметь реальное представление о шансах на получение более высокой зарплаты.

По словам эксперта, перед увольнением стоит обзавестись финансовой подушкой. Накоплений должно хватить на три-шесть месяцев.