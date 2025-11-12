Экономист Щербаченко отнес пилотов и IT-экспертов к числу самых высокооплачиваемых профессий в РФ

В России существует ограничение на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые можно заработать за год, и это напрямую влияет на размер будущей пенсии. Для получения максимальных 10 ИПК необходим доход более 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко перечислил профессии, гарантирующие высокую пенсию, сообщил Life.ru .

В список самых высокооплачиваемых профессий в России эксперт включил IT-специалистов со средней зарплатой в 182 тысячи рублей. Он также обратил внимание на инженеров в нефтегазовой отрасли (до 300 тысяч рублей), пилотов (от 280 тысяч рублей) и врачей узкого профиля (от 170 тысяч рублей).

По словам Щербаченко, высокие зарплаты также фиксируются среди представителей некоторых рабочих профессий. Речь идет, например, о сварщиках и машинистах бульдозера.