Экономист Щербаченко отметил, что ИПК формируется на протяжении всей трудовой деятельности

Экономист Петр Щербаченко из Финансового университета при Правительстве РФ в интервью Life.ru разъяснил суть индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), являющегося основой для расчета размера пенсии. Он подчеркнул, что ИПК формируется на протяжении всей трудовой деятельности и зависит от продолжительности страхового стажа, официальной заработной платы и других факторов.

Щербаченко пояснил, что максимальная величина ИПК в 2026 году установлена правительством на уровне 10 баллов, которые можно заработать, имея годовой заработок в пределах базовой величины для начисления страховых взносов — 2 979 000 рублей.

Помимо официального заработка, баллы можно зарабатывать за счет так называемых «нестраховых» периодов, включаемых в страховой стаж. Например, уход за ребенком до полутора лет дает 1,8 балла за год, а уход за вторым ребенком — 3,6 балла. Максимальная продолжительность включения таких периодов в расчет пенсии составляет шесть лет.