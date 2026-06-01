Экономист Щербаченко отметил, что детская банковская карта научит ребенка управлять деньгами
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что детская банковская карта может стать эффективным инструментом для развития финансовой грамотности у детей. С ее помощью родители смогут контролировать траты и устанавливать лимиты.
Детская банковская карта — это дебетовый платежный инструмент, который привязан к основному счету одного из родителей или опекуна. Оформить карту можно на ребенка от шести лет, в некоторых банках — от десяти лет. С картой ребенок сможет оплачивать школьные обеды, проезд в транспорте и покупать билеты в кино онлайн.
По словам эксперта, детская банковская карта дает доступ к банковским услугам и помогает детям узнать о программах лояльности, кешбэке, акциях и специальных предложениях. Это научит ребенка планировать расходы и эффективно управлять личным бюджетом.
Основное отличие детской банковской карты от взрослой — яркий дизайн. Родителям важно изучить условия обслуживания и отзывы о продукте, чтобы понимать, как он будет управляться. До 14 лет карта будет привязана к учетной записи взрослого, что позволит устанавливать лимиты на расходы и отслеживать транзакции.