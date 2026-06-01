Экономист Щербаченко отметил, что детская банковская карта научит ребенка управлять деньгами

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru , что детская банковская карта может стать эффективным инструментом для развития финансовой грамотности у детей. С ее помощью родители смогут контролировать траты и устанавливать лимиты.

Детская банковская карта — это дебетовый платежный инструмент, который привязан к основному счету одного из родителей или опекуна. Оформить карту можно на ребенка от шести лет, в некоторых банках — от десяти лет. С картой ребенок сможет оплачивать школьные обеды, проезд в транспорте и покупать билеты в кино онлайн.

По словам эксперта, детская банковская карта дает доступ к банковским услугам и помогает детям узнать о программах лояльности, кешбэке, акциях и специальных предложениях. Это научит ребенка планировать расходы и эффективно управлять личным бюджетом.

Основное отличие детской банковской карты от взрослой — яркий дизайн. Родителям важно изучить условия обслуживания и отзывы о продукте, чтобы понимать, как он будет управляться. До 14 лет карта будет привязана к учетной записи взрослого, что позволит устанавливать лимиты на расходы и отслеживать транзакции.