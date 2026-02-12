Экономист Щербаченко объяснил, что обычное питание обходится в 3,5 тысячи рублей в неделю

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко провел детальный расчет стоимости недельной продуктовой корзины для популярных систем питания. Об этом сообщил Life.ru.
Обычное питание оказалось самым бюджетным вариантом. На неделю полноценного меню уйдет около 3484 рублей. В эту сумму входят мясные продукты, крупы, картофель, базовые овощи и фрукты, а также масло и чай.
Вегетарианство обходится несколько дороже — примерно 5049 рублей в неделю. А вот недельная корзина вегана обойдется в 7467 рублей. Пескетарианство стало абсолютным лидером по затратам — 8559 рублей.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте