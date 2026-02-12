Экономист Щербаченко объяснил, что обычное питание обходится в 3,5 тысячи рублей в неделю

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко провел детальный расчет стоимости недельной продуктовой корзины для популярных систем питания. Об этом сообщил Life.ru .

Обычное питание оказалось самым бюджетным вариантом. На неделю полноценного меню уйдет около 3484 рублей. В эту сумму входят мясные продукты, крупы, картофель, базовые овощи и фрукты, а также масло и чай.

Вегетарианство обходится несколько дороже — примерно 5049 рублей в неделю. А вот недельная корзина вегана обойдется в 7467 рублей. Пескетарианство стало абсолютным лидером по затратам — 8559 рублей.