Экономист Щербаченко допустил смягчение денежно-кредитной политики не раньше середины года

На заседании в марте Совет директоров ЦБ РФ решил не менять ключевую ставку. Она осталась на уровне 21%. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил в беседе с «ФедералПресс» , что смягчение денежно-кредитной политики возможно не раньше середины 2025 года.

«Инфляционные ожидания населения в феврале снизились впервые за пять месяцев — с 14% до 13,7%, а в марте — до 12,9%. Это минимальное значение за полгода. Сохранение жестких денежно-кредитных условий способствует замедлению инфляции ко второй половине 2025 года», — сообщил эксперт.

Щербаченко добавил, что снижение кредитования также важно для снижения инфляции. В январе 2025 года суммарный объем выданных потребительских кредитов составил 441 миллиард рублей, это минимальный результат с апреля 2022 года.

Снижение ключевой ставки ЦБ может произойти только при устойчивом снижении инфляции, и, по мнению экономиста, это случится в середине 2025 года. В течение 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ будет находиться на уровне 19–22%.