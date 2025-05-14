Экономист Щербаченко: депозит отличается от счета-копилки более высокой ставкой

Доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко рассказал в беседе с News.ru об отличиях накопительного счета и депозита.

По его словам, второй вариант выгодно отличается более высокой процентной ставкой. Однако средства на депозите нельзя снимать без потери процентов до окончания срока вклада.

«Выбор между депозитом и накопительным счетом зависит от ваших финансовых целей, сроков и предпочтений», — заявил экономист.

Он также отметил, что оба инструмента застрахованы Агентством по страхованию вкладов до 1,4 миллиона рублей. Но на депозитах есть фиксированный срок, поэтому средства не получится вносить и снимать в любое время — это делает их менее гибкими.