Экономист Щелканов рассказал, что банки могут заблокировать карту в случае подозрительной операции с переводом | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:43 Экономист Щелканов рассказал, что банки могут заблокировать карту в случае подозрительной операции с переводом

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Доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что поводом для блокировки банковской карты может послужить подозрительная операция с переводом средств.

Эксперт порекомендовал даже при отправке денег внутри семьи не писать сообщения с юмором.

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«Чем лучше будут назначения платежа, и они будут как-то обоснованы, то есть финансовая поддержка отцу, матери, чтобы могли потом объяснить. Потому что юмор тут неуместен», — сказал Щелканов.

При более крупных суммах осуществляется более жесткий контроль. Вопросы у банков будут возникать и при слишком частых переводах малых сумм.