Экономист Щелканов рассказал, что банки могут заблокировать карту в случае подозрительной операции с переводом | 360°

24 апреля 2024, 10:43
Экономист Щелканов рассказал, что банки могут заблокировать карту в случае подозрительной операции с переводом
Доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что поводом для блокировки банковской карты может послужить подозрительная операция с переводом средств.
Эксперт порекомендовал даже при отправке денег внутри семьи не писать сообщения с юмором.
Реклама
«Чем лучше будут назначения платежа, и они будут как-то обоснованы, то есть финансовая поддержка отцу, матери, чтобы могли потом объяснить. Потому что юмор тут неуместен», — сказал Щелканов.
При более крупных суммах осуществляется более жесткий контроль. Вопросы у банков будут возникать и при слишком частых переводах малых сумм.
Банки
Деньги
Реклама
Реклама