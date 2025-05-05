Экономист Сазанова: рост зарплат у россиян связан с инфляцией

Кандидат экономических наук Светлана Сазанова заявила, что в ближайшие годы зарплата жителей России будет увеличиваться. Об этом доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России рассказала «Абзацу» . Экономист отметила, что рост зарплат связан с инфляцией.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, за следующие четыре года зарплата возрастет на 51,15% — со 102 728 рублей в 2025-м до 132 940 рублей в 2028 году. При этом реальный рост будет зависеть от повышения производительности труда в ведущих отраслях экономики. Сазанова добавила, что реальная зарплата увеличится за год на 6–8%, если рост ВВП будет составлять порядка 4–5%.

В контексте новостей о зарплатах интересно мнение известного исполнителя Михаила Муромова, чьи песни «Яблоки на снегу» и «Странная женщина» стали хитами. В разговоре с журналистами он поделился информацией о своей пенсии в размере 13 тысяч рублей и охарактеризовал свою финансовую ситуацию как сложную. Депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя это, заметила, что официальные доходы музыканта могут существенно отличаться от его реальных заработков.