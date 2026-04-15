Экономист Сазанова допустила снижение цен на новые видеоигры благодаря рекомендациям Steam

Платформа Steam, крупнейший онлайн-магазин цифровой дистрибуции игр, может стать причиной пересмотра цен на рынке. Такое мнение высказала доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова в беседе с Life.ru .

Steam опубликовала обновленные рекомендации для разработчиков. Платформа предлагает учитывать региональные особенности при формировании цен, чтобы сделать их более справедливыми с учетом уровня доходов в разных странах.

«Практическая реализация рекомендаций может привести к снижению цен на новые игры для российских пользователей», — отметила экономист.

По ее словам, цены на уже вышедшие проекты, вероятно, будут «заморожены», поскольку Steam ограничит возможность предоставления скидок на 30 дней для всех регионов.