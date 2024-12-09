Экономист Саранчук: закон не запрещает трудовые отношения с россиянами, находящимися за рубежом

Трудовой кодекс России допускает заключение трудового договора с россиянами, которые находятся за границей. Формально такие отношения можно заключить на условиях дистанционного выполнения сотрудником своих обязанностей. Об этом рассказал доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, проблема заключается лишь в том, что при таком соглашении работодатель не сможет обеспечить охрану труда и безопасные условия для работника, который находится за рубежом. Кроме того, стоит учитывать, что подобный договор может нарушить законодательство той страны, в которой находится релокант.
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