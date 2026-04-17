Экономист Сафронов выразил сомнение в реализуемости идеи давать отцам дополнительный день отпуска

В Госдуме предложили закрепить за отцами право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 24 рабочих часов в год. В беседе с сайтом KP.RU инициативу прокомментировал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Экономист выразил сомнение в реализуемости предложения. По его мнению, работодатели не станут предоставлять такой отпуск мужчинам, так как это будет снижать производительность труда.

«Это совершенно не реализуемая норма с точки зрения организации труда в целом ряде компаний», — подчеркнул специалист.

По его словам, мужчины часто не могут позволить себе участие в детских мероприятиях из-за необходимости содержать семью.