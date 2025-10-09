Экономист Сафонов заявил, что теплицы для выращивания бананов могут быть целесообразны только в определенных регионах

Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о планах строительства теплиц для выращивания бананов в России. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал эту инициативу в эфире Радио «Комсомольская правда» .

Сафонов подчеркнул, что необходимо учитывать себестоимость выращивания бананов в теплицах. «Причем, мы же понимаем, что все будет искусственное и это стоит денег», — отметил он.

Профессор указал на сложность воссоздания природных условий для роста бананов и предположил, что такие теплицы могут быть экономически целесообразны только в определенных регионах, например, на Камчатке из-за наличия геотермальных вод, написала «Свободная пресса».

Экономист считает, что труд эквадорцев останется дешевле, чем производство бананов в России с учетом затрат на перевозку и конъюнктурные изменения. Сафонов также выразил надежду, что финансирование проекта осуществляется не из федерального бюджета, а от частных инвесторов.