Экономист Сафонов указал на проблемы передачи нераспроданных квартир в аренду

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Москвой 24» указал на слабые стороны предложения о передаче нераспроданных квартир в социальную аренду.

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с идеей выкупа у застройщиков неликвидных квартир по себестоимости и передачи их нуждающимся в аренду. Однако Александр Сафонов отметил, что обсуждаемая концепция имеет ряд недостатков, главный из которых — цена квартир.

«Поэтому стоимость квартир немалая. В среднем рыночная цена квадратного метра в Москве — 325 тысяч рублей. А квартиры нужны в первую очередь многодетным семьям, которые с трудом потянут высокую ежемесячную плату на аренду такого жилья», — отметил экономист.

Кроме того, по словам эксперта, планировка и площадь многих квартир не соответствуют потребностям многодетных семей и нормам обеспеченности жилой площадью.