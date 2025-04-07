Экономист Сафонов связал рост доходов у обеспеченных с компенсацией инфляции

Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов прокомментировал данные Росстата о росте неравенства по доходам в стране. Об этом сообщило радио « КП ».

По словам профессора, Росстат отслеживает доходы разных групп населения. Всего выделяют 10 групп: первая — лица с наименьшим доходом, последняя — с максимальным. Динамика роста неравенства определяется с помощью коэффициента Джини. Чем больше этот коэффициент, тем выше дифференциация доходов.

Сафонов отметил, что самые богатые люди получают большую часть доходов. Это не способствует экономическому росту, поскольку от среднего класса зависят темпы этого роста. Средний класс — основной потребитель товаров и услуг. Экономический рост прямо пропорционален количеству денег, которые представители среднего класса тратят в магазинах. Богатые же люди приобретают предметы роскоши, а это не влияет на развитие экономики.

Кроме того, экономист подчеркнул, что доходы обеспеченных граждан растут быстрее из-за компенсации инфляции. А у малообеспеченных людей пенсии и пособия увеличиваются только с учетом индексации.