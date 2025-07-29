Экономист Сафонов сообщил, что мужчины отстали по среднему размеру пенсий из-за самозанятости

В России зафиксирован неожиданный факт: впервые средняя пенсия женщин превысила среднюю пенсию мужчин. Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов поделился с KP.RU причинами этого явления.
По словам эксперта, представительницы прекрасного пола, как правило, имеют более высокую продолжительность и качество жизни по сравнению с мужчинами. Это приводит к тому, что они в среднем завершают трудовую деятельность на два года позже.
Сафонов также отметил, что многие мужчины переходят в сферу самозанятости, где не предусмотрены обязательные страховые взносы. Подобные условия сказываются на размере пенсий.
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