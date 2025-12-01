Экономист Сафонов раскритиковал предложение тратить маткапитал на путешествия

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал предложение партии «Новые люди» разрешить оплачивать семейные путешествия из средств маткапитала. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, материнский капитал не предназначен для финансирования повседневных нужд и сиюминутных удовольствий, это инструмент для решения стратегических задач семьи.

«Однако в последнее время появляется все больше популистских предложений, предлагающих разрешить тратить материнский капитал на что угодно: путешествия, покупку автомобиля или любые текущие расходы», — отметил специалист.

Сафонов напомнил, что изначально материнский капитал можно было использовать для улучшения жилищных условий, обеспечения образования ребенку и формирования накопительной пенсии матери.