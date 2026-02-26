Экономист Сафонов предупредил о грядущей «оптимизации численности персонала» в России

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил о грядущей «оптимизации численности персонала» на предприятиях. По его словам, это связано с низкими темпами экономического роста в стране.

«Рынок труда у нас крайне разнообразный. Поэтому, когда речь идет сейчас о рабочих профессиях, то надо понимать, что события в 2025 году, связанные с высокой учетной ставкой ЦБ, сказались непосредственно в спросе на труд», — отметил профессор.

По словам Сафонова, ограниченный потребительский спрос влияет на объемы производства. Темпы экономического роста снизились, и в этом году Минэкономразвития обещает всего 1%. Это означает, что предприятиям придется оптимизировать численность персонала.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на исследования hh.ru и сервиса «Моя смена» сообщило, что самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России в начале года возглавили сварщики с заработной платой свыше 267 тысяч рублей.