Экономист Родионов связал длительный тренд на подорожание картофеля с урожайностью

Цена на картофель в России продолжает оставаться высокой, и эксперты выделяют несколько причин такого положения дел. Свое мнение высказал доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета Александр Родионов в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист отметил длительный тренд на подорожание картофеля, объяснив тенденцию урожайностью.

«Судя по тому, что цена растет и спрос на продукт велик, с этим параметром не все гладко в странах, откуда картошку привозят в РФ весенне-летний период, пока свой урожай не созрел», — пояснил аналитик.

Кроме того, экономист обратил внимание на такие факторы, как оплата труда и подорожание бензина, который широко используется в сельском хозяйстве.