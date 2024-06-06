Экономист Разуваев: россиянам, имеющим ипотеку, необходимо зарабатывать 200 тыс рублей для комфортной жизни

Финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев в беседе с изданием NEWS.ru высказал мнение, что россиянам, имеющим ипотеку, необходимо зарабатывать в месяц около 200 тысяч рублей, чтобы иметь комфортную жизнь.
Эксперт считает, что эта цифра минимальная для мужчин.
«В регионах России нормальная зарплата должна быть около 200 тыс. рублей, чтобы потянуть ипотеку. Это минимум для мужчины», — процитировала «Свободная пресса» Разуваева.
Также важно учитывать, как человек получает зарплату, по белому или в конверте. В первом случае ставка на ипотеку будет ниже, чем во втором.