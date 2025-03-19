Экономист Разуваев призвал родителей контролировать финансовые расходы детей

Дети могут стать жертвой недобросовестных организаций, поэтому родителям необходимо внимательно следить за финансовыми расходами ребенка. Об этом заявил экономист Александр Разуваев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, несовершеннолетние с 14 лет смогут воспользоваться инвестиционным приложением. Молодежь сможет попробовать себя в инвестициях на Московской бирже. Но эти операции также должны быть под родительским контролем.

«Купят какую-нибудь полулегальную гадость и все. Карточка — это хорошо, наличкой мало кто сейчас пользуется, но родители должны контролировать расходы и вообще жизнь детей», — отметил эксперт.

Ранее Центробанк сообщил, что с 29 марта банки будут обязаны сообщать родителям о выпуске карт детьми от 14 до 18 лет. Взрослые смогут получать информацию о финансовых операциях ребенка.