Экономист Разуваев предупредил о рисках увеличения лимита микрозаймов

Госдума приняла закон об увеличении максимального размера микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 миллионов рублей. Экономист Александр Разуваев высказал опасения по поводу этого решения в беседе с «Постньюс» .

По мнению эксперта, микрозаймы могут привести к серьезным финансовым рискам. Он подчеркнул, что микрофинансовые организации (МФО) выдают кредиты без должной проверки заемщиков, что может стать причиной банкротства, написал «ФедералПресс».

«Не должно быть никаких микрофинансовых организаций. Это на грани криминала», — заявил экономист.

Разуваев также связал увеличение лимита микрозаймов с текущей инфляцией, которая обесценивает деньги. Он отметил, что снижение ключевой ставки Центрального банка до 12–13% сделает кредиты более доступными, но это может увеличить финансовые риски для заемщиков.