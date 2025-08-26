Экономист Разуваев посоветовал начинать инвестировать и откладывать деньги с 14-15 лет

Для обеспечения достойной старости россиянам необходимо начинать откладывать и инвестировать деньги с 14-15 лет. Таким мнением поделился экономист Александр Разуваев в интервью ИА НСН .

Специалист подчеркнул, что после окончания вуза откладывать деньги должно стать обязательным. Он рекомендовал откладывать примерно 10% от заработной платы, внимательно следя за ситуацией на рынке.

«Сейчас некоторые брокерские дома предлагают инвестиции чуть ли не с 14 лет, вот с этого возраста и надо откладывать. Надо пробовать инвестировать лет с 15, книжки читать. А так, закончил ты университет - будь любезен, откладывай», — отметил экономист.

Разуваев посоветовал инвестировать в золото, акции, облигации, а также рассматривать банковские вклады.