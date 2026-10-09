Экономист Разуваев посоветовал хранить накопления во вкладах ведущих банков

Финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что хранить накопления надежнее во вкладах ведущих банков, а не дома. Об этом он заявил в интервью «Абзацу» .

Финансист Александр Разуваев считает, что россияне стали массово забирать средства из банков из-за страха перед цифровизацией. По его мнению, люди испугались цифрового рубля, посчитав, что деньги переведут туда ради полного контроля. Эксперт призвал не хранить наличные дома, а использовать ведущие банки, добавило радио Sputnik.

В качестве альтернативы для получения дохода Разуваев предложил акции крупных компаний с дивидендами, например, нефтяного сектора, а также вложения в золото через паевые фонды. Он также отметил, что грамотное распределение средств по накопительным счетам в сочетании с регулярным получением бонусов за покупки позволяет повысить уровень жизни.