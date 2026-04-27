Экономист Разуваев отметил необходимость паспорта ЕАЭС для преодоления кадрового голода в России

Более тесная интеграция рынков труда стран СНГ позволит России укрепить кадровый потенциал. Такое мнение высказал экономист Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» .

По его словам, одним из решений может стать введение единого паспорта ЕАЭС, который бы фактически сформировал общий рынок труда между Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами СНГ.

«Люди нужны здесь и сейчас, а в краткосрочной перспективе меры по резкому увеличению рождаемости или внедрения роботов и искусственного интеллекта не дадут заметных плодов», — отметил эксперт.

Он также добавил, что предпочтительнее привлекать специалистов из культурно близких стран СНГ, а не, например, из Индии.