Экономист Разумова призвала рассказывать школьникам о профессиях

Школьникам необходимо больше рассказывать о профессиях и труде на уроках. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова.

По ее мнению, без таких бесед подрастает поколение, не понимающее необходимости работать, выбирать специальность и возможности получать удовольствие от своего дела.

Разумова также указала на дефицит актуальных фильмов о производстве. Она напомнила, что интерес к труду раньше формировали картины вроде лент «Девчата» и «Высота». В современном же кинематографе эксперт не смогла вспомнить примеров, где показан образ рабочего, управляющего станками с числовым программным управлением.