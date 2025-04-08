Экономист Ракша заявил, что люди никогда не смогут отказаться от бумажных денег

Эксперты в области экономики высказали мнения относительно вероятности отказа россиян от наличных денег. Об этом сообщил Life.ru .

Так, экономист Денис Ракша заявил, что люди никогда не смогут отказаться от бумажных купюр. По его словам, доля безналичных расчетов периодически растет, но затем падает. Это волнообразный процесс.

«От чего это зависит, по большому счету, никто не знает. Периодически у людей что-то перемыкает в голове, причем у больших масс людей, и они кидаются в другую сторону», — отметил специалист.

Его коллега Михаил Беляев заявил, что опыт других стран показывает: полностью перейти на безналичные платежи пока не удается. Людям необходимо «что-то потрогать и пощупать руками».