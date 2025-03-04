Экономист Прокофьев: жертвами мошенников часто становятся образованные люди

Экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радио Sputnik рассказал, что чаще всего жертвами мошенников становятся взрослые люди с высоким уровнем образования.

По словам эксперта, они могут не доверять окружающим, бояться обращаться за помощью. Причем все мошеннические схемы объединяет одно: пострадавшие не решаются сообщить о преступлении.

«То есть там, где люди не верят: не верят полиции, не верят друг другу, где они боятся обратиться [в правоохранительные органы]», — сказал экономист.

Социальная изоляция является благоприятной почвой для мошенников, добавил он.