Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления Марина Полякова поделилась с «ФедералПресс» информацией о том, как действовать собственнику жилья, если квартирант не выполняет свои финансовые обязательства.

Полякова подчеркнула, что при краткосрочной аренде, которая регулируется главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, неуплата нанимателем платы за жилое помещение является существенным нарушением условий договора. Это может служить основанием для расторжения договора в судебном порядке.

Прежде чем обращаться в суд, арендодателю рекомендуется соблюсти досудебный порядок урегулирования спора. Для этого необходимо направить нанимателю письменное требование об уплате задолженности и собрать доказательства неуплаты. Если досудебный порядок не привел к желаемому результату, арендодатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением.

После вступления решения суда в законную силу арендодателю необходимо получить исполнительный лист и предъявить его в Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения. Самовольное выселение незаконно и может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.