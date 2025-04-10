Экономист Паулаускас: правила выдачи наличных направлены на защиту от аферистов
С начала сентября 2025 года в России вступают в силу изменения, которые касаются выдачи наличных. Детали нововведения объяснил экономист Станислав Паулаускас в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, запретов на снятие денег нет. Но если операция выглядит подозрительно, то банк временно ограничивает выдачу наличных. Например, суточный лимит на снятие — 50 тысяч рублей — касается только подозрительных операций.
«Банк отслеживает, насколько действия клиента соответствуют его обычному финансовому поведению: время, место и сумма операции», — добавил специалист.
По словам Паулаускаса, такой подход снижает риск хищения средств мошенниками. У банка будет 48 часов, чтобы подтвердить законность операции или предотвратить ее завершение.