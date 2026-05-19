Экономист Овечкин рекомендовал проанализировать всю кредитную картину для одобрения ипотеки

В случае отказа в выдаче ипотеки стоит попытаться узнать причину. Хотя банк не обязан ее раскрывать, на практике часто удается получить общее объяснение. Об этом рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в беседе с Piter.TV .

По его словам, для повышения вероятности одобрения ипотеки следует проанализировать всю кредитную картину: активные займы, кредитные карты, неиспользуемые лимиты. Важно проверить отсутствие мелких задолженностей — налогов, штрафов, пеней. Для автоматизированных систем это серьезный сигнал.

Если отказ связан с недостаточным доходом, можно оформить ипотеку совместно с супругом или партнером. Банк оценивает не только размер, но и стабильность дохода. Иногда даже меньший, но стабильный доход воспринимается банком как более надежный.