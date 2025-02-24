Экономист Остапкович заявил, что российской экономике нужна пауза для роста

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с kp.ru сделал прогноз относительно роста ВВП России в 2025 году. По его оценке, ожидается увеличение на уровне 2%.

Остапкович подчеркнул важность прогнозируемого роста, при этом отметил, что экономика нуждается в некоторой паузе. Темпы увеличения доходов населения опережают производство товаров и услуг.

Специалист также акцентировал внимание на значимости импортозамещения и инвестиций в человеческие ресурсы. Для ускорения экономического роста, по его мнению, необходимо закрыть нерентабельные предприятия и открыть новые перспективные производства.