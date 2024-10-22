Экономист Остапкович заявил, что россияне получили возможность диктовать условия начальству

Безработица в России упала почти до нуля, а жители страны получили возможность самостоятельно диктовать условия, поэтому теперь они не боятся потерять место. Об этом Инфо24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, сейчас ситуация сложилась таким образом, что теперь выбирает не работодатель, а, наоборот, соискатель. Тенденция поменялась буквально в течение трех или четырех последних лет. И теперь уже сотрудник выбирает, где ему больше заплатят и кто предложит лучший социальный пакет.
Такой подход обусловлен еще и отсутствием конкуренции среди высоко кваифицированных специалистов. Поэтому они получили возможность требовать повышение зарплаты или улучшения каких-либо условий своей работы.
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