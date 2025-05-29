Экономист Остапкович связал подорожание картошки с затратностью овощехранилищ

Высокие цены на картофель в России связаны с затратностью и энергозависимостью овощехранилищ, рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с aif.ru .

По словам эксперта, урожай прошлого года сохранялся примерно до начала весны, после чего российские магазины заполнил зарубежный картофель из стран Ближнего Востока и Азии, что вызвало скачок цен до 40%.

«У нас довольно слабая овощехранилищная база — она очень дорогая, энергоемкая, нужно делать свет, выплачивать дополнительные деньги людям», — отметил экономист.

Он также пояснил, что причинами подорожания послужили колебания урожая предыдущих сезонов. В частности, рекордный сбор 2023 года привел к искусственному снижению рыночных цен, в результате производители понесли значительные убытки, добавило ИА НСН.