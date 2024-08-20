Экономист Остапкович: стремительный рост доходов стал причиной потери мотивации к подработкам в РФ

Росстат заявил, что по итогам 2023 года россияне потратили на подработку минимум времени за последние 10 лет. В беседе с « Инфо24 » ситуацию прокомментировал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, у людей исчезла мотивация к данному виду трудовой деятельности из-за стремительного роста доходов. Высокие зарплаты уводят мысли о подработке на второй план, пояснил экономист.

Специалист напомнил, что многие получают и хороший социальный пакет. Остапкович назвал отсутствие надобности в излишних подработках актуальной тенденцией.