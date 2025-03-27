Экономист Остапкович спрогнозировал дальнейший рост зарплат в России

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» предсказал продолжение роста заработных плат, но предупредил, что темп увеличения будет менее значительным, чем в 2024 году.

Увеличение доходов граждан в предыдущие годы происходило благодаря бюджетному стимулированию. Бюджет сыграл важную роль в росте как зарплат, так и реальных располагаемых денежных доходов, составляющих около 60% от общих доходов.

Остапкович также подчеркнул, что дальнейшее повышение зарплат может натолкнуться на ограничения, так как они являются основными издержками для предприятий. Повышение заработной платы без соответствующего повышения производительности труда может привести к банкротству компаний. Еще одним важным фактором, влияющим на динамику оплаты труда, остается дефицит квалифицированных кадров.