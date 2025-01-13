Экономист Остапкович сообщил, что снижение зарплат может вызвать дефицит кадров

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с «Инфо 24» предупредил о потенциальной нестабильности на российском рынке труда в связи с замедлением роста зарплат в ряде секторов.

Эксперт отметил, что наиболее высокие зарплаты наблюдаются на машиностроительных предприятиях, особенно связанных с оборонной промышленностью. Если темпы роста заработной платы сократятся в таких отраслях, как производство текстиля или пищевых продуктов, работники могут начать переориентацию на более доходные сектора, такие как машиностроение. Это создаст дополнительные трудности.

При этом Остапкович подчеркнул, что чрезмерный рост доходов населения усиливает нагрузку на фонды оплаты труда, что способствует увеличению цен на товары и услуги, а также стимулирует инфляционные процессы.