В 2025 году россияне могут столкнуться с ростом цен на товары первой необходимости в пределах 5–8%. Это предположение в беседе с kp.ru сделал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович.

Нейросеть предсказывает, что стоимость продовольствия в России может подняться на 8–20%, в зависимости от уровня инфляции, производственных расходов, транспортных издержек и объема урожая в разные сезоны года.

По оценкам, базовые продукты питания могут подорожать на 5–10%, а цены на сезонные овощи и фрукты — на 10–15%. Такой рост коснется не только отечественных, но и импортных продуктов, а также ряда непродовольственных товаров.

Остапкович подчеркнул, что сильнее всего повышение цен ожидается на бытовую технику и электронику, значительная часть которой импортируется. Он добавил, что подобные меры должны носить временный характер, чтобы предотвратить дефицит товаров.