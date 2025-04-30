Экономист Остапкович предрек снижение цен на импортные товары в начале лета

Цены на импортируемые товары в России остаются высокими, несмотря на снижение курса доллара, из-за феномена, известного как «эффект храповика». Такой вывод сделал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в интервью «Инфо 24» .

Остапкович объяснил, что доля иностранных товаров в потреблении среднего россиянина довольно высока — примерно 35%. К числу жизненно необходимых импортных позиций относятся экзотические фрукты (бананы, ананасы, киви), продукция кондитерской индустрии (конфеты, какао-бобы), кофе, а также крупная бытовая техника вроде холодильников и телевизоров.

Экономист заметил, что ценовой эффект храповика означает, что розничные продавцы редко снижают цену вслед за падением стоимости иностранной валюты, но быстро повышают ее при росте курсов. Таким образом, российские покупатели продолжают сталкиваться с завышенными ценами на важные иностранные товары даже при снижении стоимости доллара.

По его словам, цены импортные товары должны упасть ближе к концу мая — началу июня.