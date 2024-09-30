Экономист Осянин: при поиске хорошего риелтора важно узнать процент успешных сделок

Выбор правильного риелтора — важный шаг при планировании покупки или продажи жилья. В данном вопросе нельзя ограничиваться рекомендациями знакомых. Об этом рассказал кандидат экономических наук Дмитрий Осянин в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, при поиске специалиста необходимо исследовать рынок. Эксперт посоветовал изучить рейтинги и отзывы разных агентств недвижимости. Также стоит заглянуть в реестр сертифицированных компаний.
Осянин рекомендовал принимать окончательное решение только после встречи с кандидатами. Во время разговора необходимо спросить о проценте успешных сделок.
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