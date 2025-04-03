Экономист Осянин: на сдаче комнаты можно зарабатывать от 16 до 55 тысяч рублей

Кандидат экономических наук Дмитрий Осянин рассказал « Газете.ru », сколько можно зарабатывать на сдаче комнаты в аренду в 2025 году.

По словам эксперта, россияне могут получать от 16 до 55 тысяч рублей ежемесячно. В Москве ставка посуточной аренды порой на 30–35% выше долгосрочной.

«В регионах разница может быть еще выше, особенно для туристов на фоне краткосрочной или суточной аренды», — добавил специалист.

Осянин подчеркнул, что сдача комнат способна приносить стабильный доход и позволяет накопить деньги на улучшение жилищных условий. Однако найти ответственных арендаторов бывает непросто, особенно если недвижимость находится в не самом привлекательном районе или имеет особые условия для проживания, предупредил экономист.