Экономист Орлова: самозапрет на используемые кредитные карты поставить нельзя

Клиенты банков, установившие самозапрет на получение займов, стали получать сообщения о закрытии неактивированных кредитных карт. При этом карты, по которым совершались операции, продолжают работать. Причину объяснила доктор экономических наук Ольга Орлова, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По словам специалиста, самозапрет на используемые кредитные карты поставить нельзя. Банк не может закрыть действующий счет, который активно применяется.

«Закрытие кредитных карт сейчас может произойти в том случае, если вы установили самозапрет на выдачу кредитов и у вас есть неактивированная кредитная карта, которой вы еще не пользовались. В этом случае банк имеет право заблокировать данную кредитную карту», — пояснила эксперт.

Возможность установить запрет на кредиты появилась на «Госуслугах» 1 марта. За четыре дня работы механизма им воспользовались более трех миллионов человек.