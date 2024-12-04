Экономист Ордов: работа, связанная с цифровизацией, будет по-прежнему оставаться актуальной

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с изданием «Москва 24» назвал тренды в профессиях в 2025 году. По его словам, сейчас наибольшие темпы роста показывают именно цифровые компании.

Эксперт предположил, что на фоне инфляции и низкого уровня безработицы в России могут начать расти зарплаты. Эта тенденция, как считает Ордов, будет продвигаться опережающими инфляцию темпами.

Что касается цифровизации, данный вопрос останется актуальным на протяжении не одного года. Ордов посоветовал россиянам, которые не могут найти себя в профессиональной сфере, пройти соответствующие обучение и устроиться в цифровую компанию.