Экономист Ордов предложил ввести в России почасовую оплату труда | 360°

Общество 03 мая 2024, 17:01 Экономист Ордов предложил ввести в России почасовую оплату труда

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с изданием РИАМО заявил, что в России стоит ввести почасовую оплату труда. Такая мера, по его словам, простимулирует рост эффективности и производительности предприятий.

Экономист также считает, что экономическое прогнозирование станет более предсказуемым для работодателей с принятием данной инициативы.

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«Многие компании сейчас работают на грани рентабельности, если не в убыток себе, из-за санкций, инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ», — процитировал ОТР Ордова.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 19,2 до 30 тысяч рублей. Ордов считает, что для работодателей будет невыгодным шагом увеличение зарплат сотрудникам.