Экономист Ордов посоветовал иметь финансовую подушку в виде наличных средств

Доктор экономических наук и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов подчеркнул важность наличия определенного запаса наличных средств. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По его словам, это связано с возможными сбоями в работе интернета, из-за которых оплата через банковские приложения может стать недоступной.

«Даже Центральный банк за последний год на триллион рублей увеличил оборот наличных», — отметил эксперт.

Как пояснил Ордов, сегодня соответствующий вопрос обостряется из-за зависимости от интернета и опасений граждан, что они не смогут воспользоваться банковским приложением.