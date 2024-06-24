Экономист Ордов объяснил, что приостановка расчетов Bank of China с российскими банками связана с рисками

Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщение о том, что Bank of China приостановит работу с российскими подсанкционными банками.

По словам эксперта, в первую очередь это связано с опасениями из-за вторичных санкций от США и чрезмерными рисками для данной кредитной организации.

«Bank of China — это один из крупнейших китайских банков. <…> Ровно поэтому опасения вторичных санкций, конечно, для него являются чрезмерными рисками», — пояснил экономист.

Ордов заметил, что сейчас действует целый пул региональных банков, которые меньше связаны с долларом и евро и могут оказывать финансовые услуги для ограниченного количества стран, в том числе и для России.