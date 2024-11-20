Экономист Охорзин посоветовал россиянам вкладывать деньги на депозит на срок 6-9 месяцев

Экономист Алексей Охорзин в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам вкладывать деньги на депозит на срок от шести до девяти месяцев. Он назвал такую схему самым прибыльным вариантом для инвестиций.

Такого рода вклады, как пояснил специалист, предлагают наиболее высокие процентные ставки, а их срок помогает защититься от возможных колебаний на рынке, написал сайт kp.ru.

Накопительные счета предоставляют свободу в управлении финансами. Экономист заметил, что вкладчик может вносить и снимать средства в любое время. Лучше всего выбирать те счета, где проценты начисляются каждый день, добавил Охорзин.