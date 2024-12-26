Экономист объяснила, как найти подработку в новогодние праздники

Россияне, которые хотят подработать в новогодние праздники, могут устроиться в сферу ритейла и электронной коммерции. Компании ищут работников торгового зала, курьеров и сборщиков заказов. Об этом рассказала РИА Новости директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

«В период зимних распродаж и новогодних праздников наиболее востребованы работники в ритейле и электронной коммерции. Как правило, компании ищут работников торгового зала, курьеров и сборщиков заказов. Большинство таких позиций не требуют квалификации и опыта, поэтому подходят практически всем», — цитирует специалиста «ФедералПресс».

Работникам торгового зала нужно выкладывать товар, контролировать его срок годности и отслеживать наличие и актуальность ценников. Сборщики готовят онлайн-заказы к отправке: проверяют сроки годности и качество товаров, а курьеры — развозят продукты от даркстора или магазина до покупателя.

При выборе подработки стоит обратить внимание на несколько критериев: размер оплаты, длительность задания, возможность выбирать график и близость к дому, месту основной работы или учебы. Молодежь (18–27 лет) часто обращает внимание на бренд и коллектив из сверстников. Люди более старшего возраста ценят удобство графика и расположение места работы.

Эксперт напомнила, что в новогодний сезон и особенно в канун праздника оплата за подработки повышается, однако и интенсивность работы увеличивается — компаниям особенно нужны дополнительные «руки». Поэтому россиянам, которые собираются выходить на подработку, лучше заранее спланировать свой график и выбрать предложения в удобные даты. Самые выгодные варианты быстро занимают.